Тадеуш Кондрусевич начал вести службы в облачении с белорусским орнаментом 5 16.05.2017, 14:12

Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Митрополит желает подчеркнуть уважение Католического костела к национальным традициям Беларуси.

Митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич стал выходить на службы в литургических одеяниях с национальной вышивкой.

На рукавах его альбы — длинного белого облачения — появился белорусский орнамент красного цвета, сообщает «Радыё Свабода».

Впервые это произошло 13 мая в Вилейке — во время празднования 100-летия явления Богоматери в Фатиме.

«Использование традиционной вышивки в литургическом облачении священников началось тогда же, когда этот тренд (интерес к самобытному и национальному) распространился в обществе. Священники стали обращаться к мастерам, которые шьют литургическое одеяние, с соответствующими заказами. Чаще всего это мастерская при приходе отцов-капуцинов в Молодечно.

Но за этим стоит не дань моде, а общая направленность костела использовать в каждой национальной культуре то, что возможно соединить с христианским вероучением. Если храм действует в некотором территориальном, национальном и культурном окружении, то он старается передать Христианскую Весть, обращаясь к национальным особенностям и культурным достижениям этого народа, если они не противоречат духу христианства.

Вышивка, хотя некоторые и склонны видеть в ней проявления язычества, — это национально-культурный символ. Символы также меняют свое содержание и значение. В этом символе можно увидеть и элементы христианства. Это мы называем инкультурацией: когда Евангельская Весть передается с учетом определенного культурного окружения», — рассказал журналистам глава информационной службы при Конференции католических епископов Кирилл Бардонов.

Как сообщили в курии Минско-Могилевской Архиепархии, то, что архиепископ Тадеуш Кондрусевич использует вышивку на литургическом облачении, свидетельствует о его приверженности национальной и культурной традиции белорусского народа.