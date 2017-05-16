Белгосцирк о падении гимнастки: это была случайность 16.05.2017, 14:32

Фото: Dmitry Postnov

Цирк провел проверку по факту падения российской гимнастки во время исполнения номера без страховки.

Причиной падения стал человеческий фактор, нарушений со стороны цирка не выявлено, сообщили БелТА в пресс-службе учреждения культуры.

Проверку по факту падения гимнастки начали на следующий день после инцидента. Как установлено, все произошло случайно: у артистки во время исполнения номера соскользнула рука, когда она выполняла перехват. "Это просто человеческий фактор, случайность", - заметили в пресс-службе. При этом никаких нарушений со стороны цирка выявлено не было.

Как сообщалось, инцидент с падением гимнастки с высоты во время представления в минском цирке произошел 19 апреля. Девушка выступала вместе с супругом. После падения ее вынесли с манежа на руках и отправили в больницу. У гимнастки был перелом лучевой кости левой руки (возле кисти) и легкое сотрясение мозга.