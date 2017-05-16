В Венесуэле прошли «сидячие» акции протеста 16.05.2017, 14:45

Фото: Reuters

На призыв оппозиции откликнулись протестующие всех крупных городов.

В Венесуэле лидеры оппозиции организовали акции сидячего протеста. Акция продолжается в нескольких крупных городах страны. Об этом сообщает Fox News.

Участники демонстрации держали в руках транспаранты и плакаты с надписью «No Muertes», акцентирующей внимание на действиях полиции. Они часто используют огнестрельное оружие, разгоняя или запугивая активистов.

Как и ожидалось, наибольшая акция протеста была собрана в столице Венесуэлы – Каракасе.

С начала апреля в Венесуэле идут масштабные акции протеста.

Неправительственная организация «Центр мониторинга за социальной конфликтностью» к 9 мая насчитала свыше 945 таких выступлений, в ходе которых, согласно ее подсчетам, погибли 44 человека и пострадали около тысячи.

Причиной кризиса стали решения Верховного суда, который в марте наделил Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции парламента. Позднее высший судебный орган последовал призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.

Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны.