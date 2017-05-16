Наталья Папкова: Издевательства властей только прибавили мне решимости 1 16.05.2017, 14:59

Наталья Папкова

Фото: «Радыё Свабода»

В камеру на Окрестина к брестской активистке поместили больную ветрянкой женщину.

Об этом в комментарии сайту Charter97.org рассказала активистка оргкомитета Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) и «Молодой Беларуси» Наталья Папкова, комментируя условия содержания на Окрестина.

- Условия содержания ужасные: явные запугивания, постоянна грязь, плесень на стенах - полная антисанитария. Плюс меня содержали в одной камере с бомжами, а еще там была женщина больная ветрянкой.

Еда также оставляет желать лучшего. Нас кормили переваренными макаронами, водянистой картошкой, котлетами из хлеба с запахом мяса и рыбными косточками.

Супы - вода с картошкой без малейшего запаха мяса или бульона.

- Повлияло ли все это на вашу решительность?

- Повлияло, но в худшую для властей сторону. Конечно, я намерена продолжать бороться! Месяц издевательств властей, если суммарно брать: сначала психиатрическая больница, потом сутки, и потом еще сутки и вот сейчас арест – все это так просто не проходит.

Как говорится: то, что нас не убивает - делает нас сильнее.

Да, я намерена бороться дальше!