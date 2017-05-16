Егор Герасимов вышел во второй круг теннисного турнира в Самарканде 16.05.2017, 15:07

Егор Герасимов

В стартовом раунде белорусский спортсмен обыграл литовца.

Белорусский теннисист Егор Герасимов (170 АТП) пробился во второй круг турнира категории «Челленджер» в Самарканде.

В стартовом раунде наш соотечественник обыграл литовца Лауринаса Григелиса (245) — 6:4, 6:7, 6:3. Следующим соперником Герасимова станет Дмитрий Попко (185) из Казахстана, сообщает «Прессбол».

Samarkand Challenger (ATP Challenger Tour, Самарканд, Узбекистан, $75,000+H)

Одиночный разряд. 1 круг

Егор Герасимов (170 АТП, Беларусь) — Лауринас Григелис (245 АТП, Литва) — 6:4, 6:7 (6), 6:3