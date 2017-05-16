Владимир Некляев: Белорусы призовут режим к ответу 16.05.2017, 15:28

Владимир Некляев

Действия властей только придают решимости продолжать борьбу.

Об этом сайту Сharter97.org рассказал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт и политик Владимир Некляев.

- Завтра вас вызывают в суд, скажите, с чем связана эта направленная против вас кампания властей?

- Главным образом связана с войной режима против своих граждан. Все эти штрафы, аресты, задержания, вызваны лишь тем, что сегодняшний правитель Беларуси всеми силами пытается зацепиться за власть, но все это никак не отразится на решимости продолжать борьбу.

Я знаю о решении силовых структур осудить меня на 15 суток ареста. Ничего большего я от этого суда не ожидаю.

- Во время последнего ареста вы пережили четыре гипертонических криза, скажется ли ваш возможный арест на состоянии вашего здоровья?

- Режим абсолютно не интересует, как себя чувствуют граждане, хоть они болеют, хоть умирают. Перед последним арестом я говорил, что у меня есть проблемы со здоровьем, показывал бумаги, но это никак не повлияло на решение о мое аресте. Я не намерен в этот раз как-то информировать о моем состоянии здоровья, потому что это ничего не дает, а только выглядит, как попытка защититься и избежать репрессий. Я не пробовал защищаться, пытался лишь привлечь внимание к проблеме и призвать к здравому смыслу. Ведь можно было осудить позже, это ни на что не влияло, но опять же повторюсь, что это все бессмысленно. Режим просто диктует свои требования, а исполнители слепо их выполняют.

- Чувствуете ли вы поддержку и солидарность со стороны белорусов?

- Безусловно. Многие люди поддерживают со мной контакт. Сейчас мой телефон находится на прослушке, прослушивают и другие средства связи, поэтому люди приезжают ко мне домой, привозят какие-то гостинцы и говорят слова поддержки. Поддержка безусловно есть. Я отношу себя к такому типу людей, которые видят в белорусском народе такие черты характера, как готовность прийти на помощь. Многие в таких бесчеловечных условиях ломаются, но сильные выдерживают и таких людей достаточно, чтобы заставить режим ответить за все его издевательства.