ЧМ-2017: Беларусь — Норвегия — 4:3 15 16.05.2017, 15:35

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Cборная Беларуси завершила выступление на турнире.

Беларусь одержала победу над командой Норвегии в заключительном матче группового раунда чемпионата мира-2017 — 4:3. Дубль оформил защитник Евгений Лисовец. Наша команда финишировала на 7-м месте в группе "В", пишет pressball.by.

БЕЛАРУСЬ — НОРВЕГИЯ — 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

ПАРИЖ. "АккорХотелс-Арена". Начало — в 13.15.

БЕЛАРУСЬ: Карнаухов (Трус); Коробов (А) — Лисовец, Павлович (А) — Шарангович — Лингле; Хенкель — Шинкевич, Демков — Стась (К) — Кулаков; Воробей — Евенко, Стефанович — Ковыршин — Когалев; Волков, Дрозд.

НОРВЕГИЯ: Хауген (Себерг); Лесунд — Холес (К), Мартинсен — К.-А.Олимб — М.Олимб (А); Нерстебе — Одегорд, Форсберг — Торесен (А) — Райхенберг; Бонсаксен — Сервик, Бастиансен — Картеруд — Валькве-Ольсен; Йоханнесен, Треттенес, Ольден, Реймарк, Роэст.

ШАЙБЫ: 1:0 — Лисовец (Стефанович, 26.08). 1:1 — Сервик (М.Олимб, 35.05 — бол.). 2:1 — Кулаков (Стась, Демков, 37.52). 2:2 — Райхенберг (Торесен, Одегорд, 41.19). 2:3 — Холес (Мартинсен, М.Олимб, 43.41). 3:3 — Шинкевич (Ковыршин, Стефанович, 54.06). 4:3 — Лисовец (Павлович, Лингле, 56.56).

Группа "В" (Париж): Канада — 16 очков (6 игр), Чехия — 13 (6), Швейцария — 12 (6), Финляндия — 11 (6), Франция — 10 (7), Норвегия — 8 (7), БЕЛАРУСЬ — 7 (7), Словения — 1 (7).