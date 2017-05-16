УВД: Коррупция в могилевском «Жилкомхозе» — часть преступной схемы в 30 районах страны 5 16.05.2017, 15:44

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В отношении руководителей коммунальных предприятий возбуждено 36 уголовных дел, по 12 материалам проводятся проверки.

Превысивший служебные полномочия бывший директор могилевского УКП «Жилкомхоз» — это лишь один винтик в масштабной преступной схеме. В ней участвовали несколько предприятий ЖКХ, которые закупали у частников товарно-материальные ценности по завышенной стоимости, сообщили tut.by в УВД Могоблисполкома.

Преступную схему выявили могилевские силовики. С 2012 по 2015 годы преступная группа под руководством директора и учредителя более десяти различных коммерческих структур в сговоре с руководителями предприятий ЖКХ поставляла коммунальникам насосное оборудование по цене, завышенной до 13 раз.

— Поставки осуществлялись в рамках государственных закупок и закупок за счет собственных средств предприятий ЖКХ, — уточнил начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Щедраков.

Уголовные дела возбудили в отношении руководителей предприятий ЖКХ шести районов Могилевской области. Причиненный их действиями ущерб составил более 450 тыс. рублей.

Опираясь на опыт могилевских правоохранителей, МВД выявило подобные преступные схемы руководителей предприятий ЖКХ в более чем 30 районах всех областей страны. В отношении участников преступного сговора возбуждено 36 уголовных дел, по 12 материалам проводятся проверки. По предварительной информации, только по вскрытым фактам размер причиненного ими вреда составил более 20 млрд неденоминированных рублей.

В марте стало известно, что под стражу взяли председателя собрания акционеров ЗАО «Завод энергоэффективного оборудования «Белмашпроектэнерго» Андрея Садыкова. Он не единственный бизнесмен, погоревший на поставках в системе ЖКХ. В январе КГБ сообщил о задержании известного бизнесмена Александра Кныровича и ряда руководителей коммунальных госпредприятий.