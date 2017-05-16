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Старейшим в мире парашютистом стал 101-летний британец

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  • 16.05.2017, 16:13
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Мужчина прыгнул с парашюта и установил новый мировой рекорд.

Любитель острых ощущений из Великобритании попал в Книгу рекордов Гиннеса, прыгнув с парашютом в 101-летнем возрасте, пишет 120.su.

Верден Хейс выпрыгнул с инструктором из самолёта на высоте 4500 метров и благополучно приземлился. Такое неординарное событие в жизни Вердена состоялось в Девоне. До этого рекорд удерживал Арманд Гендрю из Канады, которому тоже был 101 год. Правда, прыжок он совершил с меньшей высоты — около 3000 метров.

Верден, который остался в восторге от прыжка, рассказал, что мечтал стать скайдайвером с тех пор, как ему исполнилось 90 лет. Правда, это стало возможным лишь после смерти его жены, которая категорически запрещала супругу прыгать с парашютом. Собственно, прыжок, который принёс мужчине звание рекордсмена, стал вторым в его жизни. Год назад он уже прыгал с парашютом, чтобы отметить свой столетний юбилей.


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