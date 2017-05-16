МВД отказывается платить компенсацию матери Игоря Птичкина 4 16.05.2017, 16:21

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Фото: «Радыё Свабода»

Ведомство хочет обжаловать постановление суда о том, что должно выплатить денежную компенсацию семье умершего.

Министерство внутренних дел Беларуси подало кассационную жалобу в Минский городской суд на решение о выплате компенсации семье Игоря Птичкина, который умер в СИЗО №1, передает «Белсат».

МВД хочет обжаловать постановление суда Заводского района Минска от 23 марта о том, что силовое ведомство должно выплатить денежную компенсацию морального и материального ущерба матери умершего Жанне и сестре Ирине. Суд признал родственников Птичкина пострадавшими и назначил им выплату размером 20 и 10 тысяч рублей соответственно.

МВД не отрицает, что ущерб был причинен СИЗО №1, однако обязанность выплатить компенсацию переводит на Министерство финансов.

В своей жалобе МВД также сообщает, что в ходе судебных слушаний не было предъявлено надлежащих доказательств физических и нравственных страданий матери и сестры, а определенный размер компенсации завышен и «не соответствует требованиям разумности и справедливости с учетом вины».

«Я до сих пор не удалила номер сына с мобильного, а они говорят, что мои страдания не доказаны»

«Раньше я могла позвонить Игорю в любой момент, никогда не ложилась спать, пока не поговорим. Я до сих пор не удалила его номер с мобильного, но набрать уже никогда не смогу. Как эти люди из МВД могут говорить, что мои моральные страдания не доказаны? Раньше я ежедневно ездила на могилу сына, теперь каждые три дня. Это единственное место, где я могу поплакать, единственная отдушина в жизни», — говорит Жанна Птичкина.

По словам женщины, сотрудники МВД упрекают ее, что «поставила слишком дорогой памятник» сыну.

«Но цены, на которые они ссылаются, это цены аж за 2003 год. Адвокат специально смотрела расценки и год назад, когда ставили этот памятник, он не считался таким дорогим. Я понимаю, что для сотрудников МВД смерть человека в тюрьме — ничего удивительного. Правда, меня не предупреждали, что из исправительного учреждения тебе иногда возвращают мертвых детей», — говорит Жанна.

Сегодня она надеется, что компенсация все же будет выплачена:

«Пусть заплатит хоть государственная казна. На эти деньги я буду покупать Игорю живые цветы».

Напомним, 21-летний Игорь Птичкин умер в СИЗО №1 на «Володарке» в ночь с 3 на 4 августа 2013 года после нескольких дней ареста за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Первоначальная экспертиза свидетельствовала, что смерть наступила в результате болевого шока и сердечной недостаточности. В октябре 2016 года суд признал виновным фельдшера СИЗО №1 Александра Крылова в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, которые стали причиной смерти Птичкина.