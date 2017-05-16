NaviBand номинированы на белорусскую альтернативную премию 16.05.2017, 16:48

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Объявлены номинанты пятой профессиональной музыкальной премии Rock Profi 2017.

Премия вручается в направлениях рок, инди, альтернатива посредством голосования белорусских музыкантов. Победителей назовут 26 мая на церемонии в клубе ili, пишет tut.by.

В жюри премии в этом году вошли более 50 сольных исполнителей и коллективов, выпустивших полноформатные альбомы в 2014, 2015 и 2016 годах. В рамках пяти основных номинаций было рассмотрено 37 альбомов и 60 песен, выпущенных с 1 января по 31 декабря 2016 года. Организаторами премии являются Дмитрий Безкоровайный (Experty.by) и Павел Юрцевич (клуб ili).

Больше всего номинаций — четыре — у группы «Петля пристрастия». Три у Лявона Вольского. «Петля пристрастия» и Лявон Вольский уже конкурировали в этом сезоне за лучший альбом в рамках наград Experty.by, присужденных путем голосования белорусских и иностранных критиков. Тогда выиграла «Петля пристрастия» с диском «Мода и облака». В рамках наград Rock Profi они также поспорят за «Лучшую песню» и «Артист года». По две номинации — «Лучший альбом» и «Лучшая запись» — у электронных проектов Mustelide и Shuma.

Из любопытного — в номинанты на «Лучшую песню» также попала «Гісторыя майго жыцця» от NaviBand, с которой они ездили на «Евровидение 2017».

— Случай с номинацией песни из «Евровидения» в рамках альтернативных наград действительно уникальный. Хотя можно вспомнить, как несколько лет назад в число номинантов попала Полина Республика с песней «Лета» и за нее голосовали такие суровые ребята, как Лесли Найф из Gods Tower. На мой взгляд, это лишний раз подтверждает, что у музыки нет границ, в том числе стилистических, — отмечает Дмитрий Безкоровайный.

Победители премии будут объявлены 26 мая на церемонии Rock Profi 2017 в клубе ili. Начало мероприятия в 20.00. В концерте примут участие True Litwin Beat, The Bangalors, Pink And Sweet. Церемония пройдет при поддержке оркестра «18 Датчан».

Цена билетов: 10 руб. (предварительно), 15 руб. (в день мероприятия).

Список номинантов:

«Лучший альбом»: Лявон Вольский «Псіхасаматыка», «Петля пристрастия» «Мода и облака», Mustelide «Spi», Shuma «Сонца».

«Лучшая запись» (приз звукорежиссерам): Олег Доманчук за альбом «Петли пристрастия» «Мода и облака», Наталья Куницкая за альбом Mustelide «Spi», Павел Синило за альбом Re1ikt «Куфар», Alexis Scorpio за альбом Shuma «Сонца».

«Лучшая песня»: Лявон Вольский «Гэй!», «Петля пристрастия» «Груз», NaviBand «Гісторыя майго жыцця», Nizkiz «Миражами».

«Дебют года»: «Восьмыдзень», «Вочы», Nebulae Come Sweet, Witness Temple.

«Артист года»: Лявон Вольский, «Дай дарогу», «Петля пристрастия», Brutto.