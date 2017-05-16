Дмитрий Быков: Природа свой вершила суд над верным бардом Путистана 2 16.05.2017, 16:46

6,709

Дмитрий Быков

Российский поэт в остроумной манере высмеял «временную смену имиджа» Киселева.

Писатель, поэт и журналист Дмитрий Быков в своей колонке в «Собеседнике» прошелся по телеведущему Дмитрию Киселеву, который недавно появился на публике с побитым лицом, пишет gazetaby.com.

Напомним, сам Киселев объяснил случившийся с ним казус небольшой «производственной травмой».

Ведущий Дмитрий КиселевНамедни выглядел побито,Но пояснил без лишних слов,Что стал обычной жертвой быта.

Я опишу его беду,Причем без всякой похабели:Сажал оливы он в садуВ своем именье в Коктебеле,

Но поскользнулся средь травы —И пал на землю поневолеЛицом, которое, увы,Знакомо зрителю до боли.

Я верю старому бойцуРодного фронта новостного:Никто по этому лицуНе бил, конечно, Киселева.

Природа свой вершила судНад верным бардом Путистана:Того, что зрители снесут,Сама земля терпеть не стала.

Когда кривлялся лицедей,Кричали я, Навальный, Носик:«Как носишь ты таких людей?!»Так вот, она уже не носит.

Не любит действий наш народ,Простой жилец пятиэтажек.Он в рот побольше наберет —И ждет, когда Господь накажет.

И если мордочку треплуИ впрямь попортили оливы —То, судя по его, так сказать, лицу —Оливы очень справедливы.