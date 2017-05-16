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Дмитрий Быков: Природа свой вершила суд над верным бардом Путистана

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  • 16.05.2017, 16:46
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Дмитрий Быков

Российский поэт в остроумной манере высмеял «временную смену имиджа» Киселева.

Писатель, поэт и журналист Дмитрий Быков в своей колонке в «Собеседнике» прошелся по телеведущему Дмитрию Киселеву, который недавно появился на публике с побитым лицом, пишет gazetaby.com.

Напомним, сам Киселев объяснил случившийся с ним казус небольшой «производственной травмой».

Ведущий Дмитрий Киселев
Намедни выглядел побито,
Но пояснил без лишних слов,
Что стал обычной жертвой быта.

Я опишу его беду,
Причем без всякой похабели:
Сажал оливы он в саду
В своем именье в Коктебеле,

Но поскользнулся средь травы —
И пал на землю поневоле
Лицом, которое, увы,
Знакомо зрителю до боли.

Я верю старому бойцу
Родного фронта новостного:
Никто по этому лицу
Не бил, конечно, Киселева.

Природа свой вершила суд
Над верным бардом Путистана:
Того, что зрители снесут,
Сама земля терпеть не стала.

Когда кривлялся лицедей,
Кричали я, Навальный, Носик:
«Как носишь ты таких людей?!»
Так вот, она уже не носит.

Не любит действий наш народ,
Простой жилец пятиэтажек.
Он в рот побольше наберет —
И ждет, когда Господь накажет.

И если мордочку треплу
И впрямь попортили оливы —
То, судя по его, так сказать, лицу —
Оливы очень справедливы.


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