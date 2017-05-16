Алексей Калюжный: Клубы из американских лиг следят за белорусскими игроками 5 16.05.2017, 17:07

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Алексей Калюжный

Экс-форвард сборной Беларуси рассказал, кому нужны белорусские хоккеисты.

Алексей Калюжный в эфире «Беларусь 1» рассказал об интересе к игрокам национальной команды со стороны клубов молодежных североамериканских лиг и команд КХЛ, пишет pressball.by:

«В Париже я общался с менеджерами команд североамериканских лиг, многие из них следят за игроками сборной Беларуси. Кроме того, насколько мне известно, есть интерес и со стороны клубов КХЛ», — отметил Калюжный.