Путин разрешил ФСБ изымать земли 4 16.05.2017, 17:18

Правитель РФ подписал указ, разрешающий ФСБ изымать земельные участки для государственных нужд.

Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности (ФСБ) правом изымать земельные участки для государственных нужд. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РБК.

В соответствии с указом изменения вносятся в положение о ФСБ России, утвержденное указом президента страны от 11 августа 2003 года №960. «Внести... изменение, дополнив пункт 9 подпунктом 73 следующего содержания: принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации», — говорится в документе.

Из него также следует, что реализация указа не потребует увеличения штатной численности военнослужащих и гражданского персонала органов ФСБ или выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

ФСБ попросила наделить ее правом изымать земли в конце августа 2016 года. В спецслужбе отмечали, что новые полномочия позволят ей «в полной мере обеспечить решение задач, возложенных на ФСБ России действующим законодательством и полностью соответствуют ст. 49 [Земельного кодекса]».

Этой статьей установлено, что изъятие земель для государственных нужд может осуществляться в исключительных случаях, связанных с выполнением международных договоров, строительством, реконструкцией объектов государственного и местного значения, а также по иным основаниям, установленным федеральными законами.

В пояснительной записке к проекту указа, подготовленному ФСБ, говорилось, что право изымать земли нужно спецслужбе для обеспечения безопасности в зонах с особыми условиями использования территорий и вблизи государственных границ.

Ранее с аналогичной просьбой выступила Федеральная служба охраны (ФСО) России. В конце марта 2017 года Путин подписал указ о наделении ведомства правом изымать земли для госнужд. До этого служба могла лишь бессрочно пользоваться земельными участками.