«Хартия-97» заставила «Беларуськалий» признать очередное ЧП на производстве 16.05.2017, 17:31

Появление информации в СМИ вывело руководство предприятия на чистую воду.

Как сообщает гражданский активист и работник 1РУ ОАО «Беларуськалий» Александр Молочко, в конце апреля, начале мая появилось информационное письмо, в котором сообщалось о происшествии. С данным письмом в обязательном порядке, под личные росписи в специальных журналах, были ознакомлены все работники, по крайней мере, всех поверхностных подразделений ОАО «Беларуськалий». Это рядовая практика после каждого официально-признанного несчастного случая на предприятии.

За последний год это как минимум второй случай, когда при попустительстве руководства 1РУ отдельные начальники отделений этого рудоуправления пытались скрыть происшествия, в том числе и, выдворяя своих подчинённых за территорию предприятия, пытаясь оформить их как травмы, полученные в быту. Предпоследний случай произошёл также на территории 1РУ в конце 2016 года. Тогда, так же как и сейчас, только после появления информации в интернете на информационных ресурсах с перепостами, а в последствии, и в социальных сетях, удалось вскрыть вопиющие факты беспредела со стороны управленческого состава 1РУ - пояснил Александр. Однако, на сколько, ему известно, после предпоследнего несчастного случая, когда работница отделения дробления была выставлена за проходную рудоуправления начальником этого отделения, никто ответственности не понёс.

Александр также поведал о том, что всё это не останавливает руководство 1РУ в отношении осуществления административного «беспредела» на территории управляемого ими производственного объекта.

После последнего вопиющего несчастного случая директором 1РУ Горбачёвым Александром Стефановичем было издано локальное распоряжение №59, которое с юридической точки зрения противоречит должностным инструкциям по некоторым отдельным профессиям.

Противоречивость и абсурдность приказа заключается в том, что в соответствии с п.п. 3 и 4, а в особенности с п.3, при устранении последствий аварийных ситуаций на территории 1РУ, к выполнению работ, связанных с устранением этих самых последствий, могут быть привлечены работники в обязанности которых, в соответствии с их должностными инструкциями, таковые не входят. Т. е. работники будут выполнять то, что они никогда не выполняли, что потенциально, из-за отсутствия всякого практического опыта выполнения данного вида работ, может привести к их травматизму.

Именно это, собственно, и явилось причиной последнего несчастного случая, произошедшего на территории 1РУ ещё до момента издания данного распоряжения.

Примечательной особенностью распоряжения является и то, что заверено оно должностными лицами 1РУ, за исключением начальника цеха СОФ 1РУ, не имеющими к производственному процессу никакого отношения. Все они являются так называемым «офисным планктоном», выполняющим функции рядовых служащих и далеко не отходящих от административно-бытовых зданий, в которых находятся их кабинеты, что не мешает им подписываться под данными противоречивыми распоряжениями Горбачёва А.С.. В распоряжении отсутствуют почему-то должности таких руководителей, как главного инженера по охране труда и промышленной безопасности 1РУ и его заместителя на фабрике, руководителей энергетической службы и службы КИПиА 1РУ и фабрики в частности, интересы и должностные инструкции работников которых будут затронуты, а, следовательно, и нарушены, данным распоряжением.

Как пояснил Александр, всё это связано с нехваткой персонала, в частности на фабрике, и провальным проектом по модернизации СОФ 1РУ, когда в 2013 году вместо двух параллельно идущих взаимно резервных линий конвейеров была смонтирована одна единственная линия по удалению отработанного тракта на солеотвал.

Людей не хватает из-за того, что большое кол-во работников уехало зарабатывать деньги в Туркменистан на гарлыкский ГОК, а из-за частых аварий относительно недавно смонтированной одной единственной линии нет возможности перейти на резервную, поскольку её решено было не монтировать, как это было раннее. Данный модернизационный проект курировал персонально директор 1РУ Горбачёв А.С..

Кроме того, в начале текущего года директор 1РУ должен был досрочно до окончания контракта покинуть свой пост из-за плохих производственных показателей и не выполнения плана, в том числе преимущественно из-за частых простоев связанных с вышеупомянутым провальным модернизационным проектом, но по каким-то причинам удержался в кресле.

Как полагает Александр, в основном именно с этим и связано издание данного распоряжения.

«В настоящий момент им готовится соответствующее обращение в прокуратуру Солигорского района и иные государственные структуры, деятельность которых связана с обеспечением производственной безопасности. Прогосударственный профсоюз Белхимпрофсоюз и Независимый профсоюз горняков по данному факту просто бездействуют» – пояснил Александр.