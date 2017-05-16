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Змитер Войтюшкевич выпускает книгу «Простыя словы»

  • 16.05.2017, 17:35
Змитер Войтюшкевич
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Презентация книги состоится на литературно-музыкальном фестивале «Салаўі» в Войтюшках 4 июня.

Змитер Войтюшкевич написал книгу! Она называется «Простыя словы», как и радиопередача, которую музыкант вел сначала на Авторадио, а потом на «Радые Рацыя».

Программа состояла из размышлений Змитра о жизни, мире, из поздравлений, из историй и встреч с людьми и путешествий по миру, передает «Еврорадио».

Змитер писал их на листах бумаги, а потом зачитывал в эфире. Последняя история датирована 2014 годом. Теперь он решил собрать истории вместе и сделать из них книгу с иллюстрациями Евы Гилевич.

Презентация книги состоится на литературно-музыкальном фестивале «Салаўі» в Войтюшках 4 июня. А 26 мая в минском Дворце культуры имени Шарко пройдет сольный концерт Змитра, посвященный памяти Геннадия Буравкина.


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