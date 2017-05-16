Гражданка Беларуси попала под санкции Украины 16.05.2017, 18:24

Фото: «Белсат»

В санкционный список попала 31-летняя бизнес-леди Дарья Демченко.

Президент Украины Петр Порошенко подписал решение о расширении санкций против физических и юридических лиц. Под персональные санкции теперь попадает одна гражданка Республики Беларусь и четыре человека, которые родились в Беларуси, передает «Белсат».

Гражданка Республики Беларусь в санкционном списке Киева — это 31-летняя бизнес-леди Дарья Демченко. Она родилась в Витебске, имеет диплом Витебского государственного технологического университета. С 2007 года Дарья проживает в Санкт-Петербурге, в настоящее время владеет салоном красоты Bulavka Beauty.

В санкционном списке она фигурирует как основатель «Русского национального коммерческого банка», который ранее попал под санкции США и Евросоюза. Сразу после аннексии Крыма банк был куплен местными властями, а в начале 2015 года продан малоизвестному ООО «Комплексные энергетические решения», итоговым бенефициаром которого являлась в том числе Дарья Демченко. Дарья, как пишет «Коммерсант», «представляет интересы ряда физических лиц». Еще через год 100% акций «Русского национального коммерческого банка» перешли под контроль российских властей.

Санкции официального Киева предусматривают блокирование на срок в 1 год активов Демченко на территории Украины и запрет на въезд на территорию страны.

Всего на сегодня в санкционном списке официального Киева находятся 1.228 физических и 468 юридических лиц.

В списке также фигурирует командующий Черноморским флотом России Александр Витко, который родился в Витебске в 1961 году. Витко почти всю жизнь прожил в России, дослужился до звания адмирала, принимал активное участие в операции по аннексии Крыма.

Еще три фигуранта санкционного списка — Валентина Ивинская, Елена Тимик и Владимир Иванов — родились в Беларуси, но сейчас проживают в Крыму. Согласно сайту «Миротворец», украинские власти обвиняют их в том, что они были членами избирательных комиссий с правом решающего голоса во время непризнанного референдума по присоединению Крыма к России и участвовали в фальсификациях. Какое гражданство они имеют на данный момент — неизвестно.