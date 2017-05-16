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Сборная Беларуси заняла 13-е место на ЧМ-2017

  • 16.05.2017, 18:29

Ниже сборной Беларуси расположились команды Словакии, Словении и Италии.

Сборная Беларуси заняла 13-е место на чемпионате мира-2017.

Наша национальная команда в семи матчах группового раунда набрала 7 очков, что на один балл больше, чем на ЧМ-2016. При этом, белорусы финишировали на одну позицию ниже, уступив 12-ю строку датчанам, которые заняли 6-е место в группе «А», пишет «Прессбол».

Ниже сборной Беларуси расположились команды Словакии, Словении и Италии. Две последние сборные попрощались с элитным дивизионом чемпионата мира.

ЧМ-2017. Итоговое положение команд

11. Норвегия (8 очков)

12. Дания (7 очков)

13. Беларусь (7 очков)

14. Словакия (4 очка)

15. Словения (1 очко, "-23")

16. Италия (1 очко, "-26")

Сборная Беларуси на чемпионатах мира: ЧМ-2005 — 10-е место, ЧМ-2006 — 6-е место, ЧМ-2007 — 11-е место, ЧМ-2008 — 9-е место, ЧМ-2009 — 8-е место, ЧМ-2010 — 10-е место, ЧМ-2011 — 14-е место, ЧМ-2012 — 14-е место, ЧМ-2013 — 14-е место, ЧМ-2014 — 7-е место, ЧМ-2015 — 7-е место, ЧМ-2016 — 12-е место.


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