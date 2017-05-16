Независимый журналист выиграл суд у начальника Лоевской милиции 4 16.05.2017, 18:54

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Подполковник милиции Бухавцов просил суд признать видеоматериалы журналиста порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию.

Сегодня судебная коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда оставила в силе решение суда Центрального района Гомеля по иску начальника Лоевского РОВД Владимира Бухавцова к фрилансеру Константину Жуковскому о защите чести, достоинства и деловой репутации. Представитель фрилансера в суде юрист Леонид Судаленко сообщает, что решение суда вступило в законную силу, пишет gomelspring.org.

Напомним, подполковник милиции Бухавцов просил суд признать видеоматериалы Жуковского, показанные на телеканале «Белсат» порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, просил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 2 тыс. рублей, перечислив их на расчетный счет детского дома семейного типа в Лоеве.

В иске начальник РОВД ссылался на видеоматериалы «Белсата», изготовленные Жуковским, в одном из которых имелась надпись «МУС - Гестапа» («МВД - Гестапо»), там же фигурировали кадры с участием начальника РОВД.

После четырех судебных разбирательств судья Ирина Звонко полностью отказала в иске к фрилансеру, а милиционеру рекомендовала обратиться с иском к польскому национальному телевидению, в состав которого входит телеканал «Белсат».

Представитель Константина Жуковского в суде по доверенности Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) юрист Леонид Судаленко полностью поддерживает судебные решения.

«Истец в суде плавал, не смог предоставить суду ни одного серьезного доказательства вины журналиста. Судья делала все, чтобы рассмотреть дело объективно, давала милиционеру срок для поиска и предоставления доказательств. После четырех заседаний у меня сложилось четкое представление, что в иске будет отказано в полном объеме, так и случилось. Сегодня решение суда первой инстанции вступило в законную силу, тем самым создан прецедент, направленный на дополнительную защиту журналистов от необоснованных претензий», - заявил представитель фрилансера в суде Леонид Судаленко.