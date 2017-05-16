Беларусь ответила на претензии Россельхознадзора на две тысячи страниц 2 16.05.2017, 19:07

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Россияне попросили время на изучение ответа белорусской стороны.

Ответ Беларуси на замечания Россельхознадзора по итогам первой инспекции российского ведомства насчитывает 2013 страниц с фотографиями. Об этом сегодня заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин, передает БелТА.

По его словам в ближайшее время должен состояться новый раунд переговоров между ведомствами по итогам первой инспекции, когда были проверены 18 перерабатывающих предприятий. Сразу после проверки были сняты ограничения на поставки «Бабушкиной крынки» и «Велес Мита», однако дальнейших послаблений санкций Россельхознадзора не последовало.

Александр Субботин заявил, что россияне попросили время на изучение ответа белорусской стороны. Также к концу недели будет готов отчет по итогам второй инспекции Россельхознадзора. МСХП Беларуси будет готовит ответы на содержащиеся в нем замечании.

- Следующая встреча планируется в ближайшее время. Может, в четверг, пятницу, может, на следующей неделе. Мы готовы на любой площадке вести переговоры, как только будет какая-то информация, - сказал Субботин.

Вторая инспекция закончилась на прошлой неделе, было проверено 13 предприятий.