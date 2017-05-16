В Минске участились случаи нападения ворон на людей 5 16.05.2017, 19:19

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Сообщения об агрессивных птицах появились в соцсетях.

Жители столицы жалуются, что вороны атакуют людей, пишет kp.by.

- Родители, будьте аккуратны и предупредите детей! - предостерегает минчанка Елена. - Сегодня, когда я шла за дочкой, на стадионе нашей гимназии на меня со спины напала ворона. Сразу я не поняла, что произошло. Но когда птица второй раз атаковала, я испугалась. Благо супруг поспешил на помощь.

- Уже третий год подряд вороны нападают на людей в районе этого стадиона. В прошлом году на меня набрасывались четыре раза, - пишет минчанка Татьяна. - В конце весны и начале лета я стараюсь обходить стадион стороной…

Специалисты-орнитологи говорят, что такое действительно часто случается в мае-июне.

- Птицы просто защищают птенцов. Если ворона нападает, значит где-то рядом в траве ее детеныши, - пояснили нам в организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны». - В начале апреля эти птицы сидят на гнездах, к концу мая их птенцы начинают вылетать. Сейчас как раз этот период.

Ворона - довольно мощная птица, которая может не только напугать, но и даже ранить клювом или когтями. Чтобы невольно не стать жертвой нападения, лучше обходить скопления этих птиц. Если увидели выпавшего из гнезда птенца, ни в коем случае не подходите к нему.