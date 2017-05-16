Олег Волчек: Милицейскому беспределу нужно противостоять 3 16.05.2017, 19:34

5,517

Олег Волчек

Известного правозащитника хотят наказать за «марш нетунеядцев» задним числом.

Повторный суд за одно и то же «правонарушение» ждет известного белорусского правозащитника Олега Волчека. Его все же попытаются осудить за участие в февральском «марше нетунеядцев», который прошел в Минске, пишет belaruspartisan.org.

Первое судебное заседание по этому делу прошло еще в марте. В основу обвинения Олега Волчека, как водится в наше неспокойное время, лег административный протокол, составленный заместителем начальника РУВД Московского района Минска Сергеем Астафьевым.

Из документа следовало, что Волчек выкрикивал лозунг «Жыве Беларусь!», чем выражал несогласие с налоговой политикой государства.

Не обошлось в деле Олега Волчека без «важных» свидетелей – естественно сотрудников того же РУВД. В деле их двое – участковый Артем Дубовик и сотрудник отдела, занимающегося раскрытием преступлений в сфере незаконного оборота оружия Александр Левшунов.

Стоит ли говорить, что имеющееся в материалах дела их письменные пояснения слово в слово, запятая в запятую идентичны. В суде, зная об ответственности за дачу ложных показаний, и Дубовик, и Левшунов заявили, что Волчека ранее не знали, но видели его на Площади. На просьбу адвоката Натальи Мицкевич описать Волчека свидетель Левшунов, который с его слов находился в трех метрах от Волчека, стал описывать…

- Ну, лицо у него. И нос приплюснутый. И ямочки, ямочки, ямочки…

Второй свидетель, Артем Дубовик, не смог вспомнить имя и отчество Олега Волчека, сославшись на «издержки” профессии. Стало понятно: в день, а точнее в февральский вечер ни Дубовик, ни Левшунов, видя, что Олег Волчек «нарушает» закон, к нему даже не приближались, протокола об административном правонарушении в отношении него не составляли.

Этот протокол «родился» позже – в милицейских кабинетах и был составлен после «марша нетунеядцев». Волчека захотели наказать задним числом. Вот там и понадобились «пояснения» Дубовика и Левшунова. И те утверждали в суде, что, несмотря на февральскую темень, смогли идентифицировать Волчека, среди сотен других протестующих.

Хотя, если милиционеры своими глазами видели правонарушение, то были обязаны составить протокол. Сразу. Или написать рапорт об увиденном – так велит закон и милицейские инструкции. Но ничего этого сделано не было.

Тем не менее, все эти факты не смутили Минский городской суд, и Волчеку был вынесен приговор – 13 суток административного ареста.

Но «садиться» правозащитник не спешил. Он попытался доказать, что административный протокол, поступивший в суд, оформлен ненадлежащим образом. Протокол, который поступил в суд даже не был подписан должностным лицом, его составившим. И милицейскую безалаберность Волчеку доказать удалось. Дело было отправлено на «дорасследование». На днях Олега Волчека уведомили, что «дорасследование» закончено.

- Письмо, которое я получил, ввергло меня в тихий ужас, - рассказал правозащитник. - Я еще раз убедился, что в рядах нынешней белорусской милиции работать умеют не все.

«Дорасследование» свелось к тому, что на самом первом протоколе появилась подпись замначальника РУВД Московского района Минска Астафьева. И на это милиционерам понадобилось полтора месяца. В остальном обвинение строится на всё тех же «показаниях свидетелей».

Честно говоря, я думал, что после того, как Мингорсуд «развернул» протокол на «дорасследование» - дело тихо спустят на тормозах», потому что весь этот высосанный из пальца протокол – несусветная глупость и явная ложь. Но, видимо, кому- то очень нужно, чтобы я отсидел. Говоря проще, меня «заказали».

За время, которое прошло с первого заседания я с завидной регулярностью стал получать повестки из ГАИ за неведомые мне нарушения. Почему неведомые? Потому что несколько месяцев не сажусь за руль, поэтому не исключаю того, что подобным способом меня просто "заманивали" для того, чтобы посадить.

Что буду делать сейчас? Точно не знаю, сейчас нахожусь в больнице. Конечно, этому беспределу нужно противостоять. Очевидно, что все эти придуманные обвинения – давление на правозащитников. Напомню, что недавно 15 суток получил витебский правозащитник Павел Левинов, за «нецензурную брань» оштрафовали правозащитнику Татьяну Ревяко, сейчас, видимо настал мой черед…