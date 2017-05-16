ЧМ-2017: США победили Россию и выиграли группу «А» 12 16.05.2017, 19:58

Фото: Monika Skolimowska/dpa/ Global Look Press

Это поражение стало первым для россиян на турнире.

Сборная России в своем заключительном матче группового турнира на чемпионате мира по хоккею уступила американцам со счетом 3:5. Ранее команда Олега Знарка переиграла Швецию, Италию, Германию, Данию, Словакию и Латвию

Матч группы А чемпионата мира по хоккею между сборными России и США завершился победой американской команды со счетом 5:3. Встреча прошла на Lanxess Arena в немецком Кельне. Для россиян это поражение стало первым на ЧМ-2017. Ранее команда выиграла у Швеции (2:1 по буллитам), Италии (10:1), Германии (6:3), Дании (3:0), Словакии (6:0) и Латвии (5:0), передает РБК.

Россияне завершили групповой турнир с 17 очками, заняв второе место. Первыми с 18 баллами стали американцы. На третьей позиции – шведы (16 очков), ранее победившие Словакию со счетом 4:2. Четвертое место займет победитель матча Латвия – Германия, который состоится позднее. В четверг, 18 мая, сборная России сыграет в четвертьфинале против третьей команды из группы B (Чехией или Финляндией). Встреча состоится в Париже на AccorHotels Arena.

В матче со сборной США россияне открыли счет на 13-й минуте. После провала американцев в средней зоне Никита Гусев выскочил один на один и послал шайбу между щитков голкипера сборной США Джимми Ховарда. В первом периоде россияне получили 10 минут штрафа против двух у американцев и уступили по броскам с разгромным счетом 3:16.

В начале второго периода американцы сравняли счет. После броска Клетона Келлера от синей линии вратарь сборной Андрей Василевский отразил шайбу перед собой, Брок Нельсон моментально перевел шайбу на Кевина Хэйса, который переправил ее в ворота.

На 28-й минуте Сергей Андронов из-за ворот отдал шайбу Сергею Плотникову, тот нашел неприкрытого Антона Белова, и капитан сборной России поразил верхний угол ворот Ховарда.

Россияне вели в счете менее пяти минут. Дилан Ларкин получил шайбу от Нельсона, развернулся и точно бросил из-под защитника под левую штангу.

В концовке второго периода команды еще раз обменялись голами. Сначала американцы увлеклись атакой в меньшинстве, россияне вышли втроем на одного защитника, Вадим Шипачев вложил шайбу в клюшку Гусеву, и нападающий СКА поразил пустой угол ворот.

Через полторы минуты Иван Проворов потерял шайбу за воротами, и Джон Годро выдал передачу на свободное пространство перед воротами. Артем Зуб потерял позицию, и Хэйс без сопротивления оформил дубль.

В третьем периоде россияне пропустили еще две шайбы. На 53-й минуте сборная США за 13 секунд реализовала большинство после удаления Евгения Кузнецова. После поперечной передачи Джена Айкела Годро отдал шайбу Андерсу Ли, который беспрепятственно поразил ворота с пятачка.

В концовке встречи Олег Знарок заменил Василевского на шестого полевого игрока. Нельсон перехватил шайбу в средней зоне и поразил пустые ворота сборной России.