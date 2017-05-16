Павел Северинец: Активность белорусов 1 мая разъярила власти 1 16.05.2017, 20:20

Павел Северинец

Фото: «Радыё Свабода»

Власти напуганы уличными протестами белорусов.

Сопредседатель БХД Павел Северинец 16 мая вышел после административного ареста из тюрьмы на Окрестина.

Он был задержан 1 мая, после того как принял участие в митинге и шествии в Минске.

Павел Северинец, как раньше Владимир Некляев и Максим Винярский, жаловался на условия содержания. Он связывает это с тем, что власти разъярены уличной активностью людей, передает «Радыё Свабода».

«Акция 1 мая, когда сотни людей не побоялись выйти, несмотря на автозаки, очень разъярила карательные органы. Нас, политических, сразу начали вести по спецпрограмме: все время было больше людей, чем коек, а также забрасывали в камеру людей с вшами. За 15 суток, которые мне присудили, со мной было таких 8 человек. Еще отбирали ручки и бумагу, хотя все это официально разрешено в тюрьме. Таким образом, не было возможности писать - ни жалобы, ни письма. Когда было холодно, оставляли открытыми окна, поэтому спать приходилось в одежде. Мои сокамерники, поняв, что нашу камеру прессуют, говорили только одно: «НКВД». Таким образом, этот лейбл уже окончательно закрепился за карательными органами», - сказал Северинец.

Он сказал, что переговаривался с Вячеславом Сивчиком, и тот также жалуется на условия содержания:

«Мне удалось связаться с Вячеславом Сивчиком, который держит голодовку. Судя по его голосу, пока он держится бодро. Мы перекрикивались и он сообщил, что в его камере также находится больше людей, чем коек. Таким образом, чувствуется, что идет специальное давление на политических. Потому что абсолютно точно были свободные камере в тюрьме, нет недостатка коек».

Павел Северинец добавил:

«У меня есть очень большой вопрос к европейцам. Они фактически финансируют эти учреждения - тюрьмы и спецприемник. Но то, что там творится, - это беззаконие».