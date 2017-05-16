Вакульчик уволен с поста председателя Белорусской федерации биатлона 1 16.05.2017, 20:43

Валерий Вакульчик

Председателя КГБ на этом посту сменил Андриан Цыбульский.

Известный белорусский специалист Андриан Цыбульский избран председателем Белорусской федерации биатлона. На этом посту он сменил Валерия Вакульчика, который возглавил Наблюдательный совет, передает «Прессбол».

Кандидатура Андриана Цыбульского была единогласно поддержана участниками конференции. Заместителем руководителя федерации стал Кузнецов Игорь Никонович, сообщает пресс-служба федерации.

Вновь избранный руководитель Белорусской федерации биатлона отметил, что главными задачами федерации станут: безусловная преемственность в работе прежнего руководства, включая стиль и практику управленческой деятельности с нацеленностью на практический результат; интенсивная и качественная подготовка национальной команды к XXIII Олимпийским играм в Пхенчхане; реализация разработанных инновационных принципов и методов подготовки резерва.

Андриан Цыбульский с 2000 года по 2006 год работал старшим тренером сборной Беларуси по биатлону. С 2007 года по 2013 год — главным тренером женской национальной команды, а с 2013 года по 2016 год — главным тренером объединенной национальной команды.