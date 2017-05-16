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В Слониме покажут макеты белорусских замков

  • 16.05.2017, 20:55

В субботу, 20 мая, в Слонимском краеведческом музее имени Иосифа Стабровского пройдет Ночь музеев.

Главным событием нынешней Ночи музеев в Слониме будет выставка макетов замков Беларуси Игоря Адасика из Гродно, передает «Радыё Рацыя».

И хотя сам художник с семьей живет в областном центре - родом он из Слонима. Здесь прошло его детство, здесь окончил школу, здесь живут его родители и родной брат. Поэтому своих земляков Игорь Адасик с радостью и впервые познакомит с собственным чудесным увлечением. Выставка состоится под общим названием «Неиссякаемый источник таланта».


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