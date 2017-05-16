Белый дом рассказал о содержании переданных Трампом Лаврову документов 16.05.2017, 21:15

Переданные президентом США документы не содержали никакой секретной информации.

Заявление президента США Дональда Трампа во время его встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым было «уместным» и не содержало никакой секретной информации, разговор касался в том числе террористической угрозы в контексте теракта над Синаем. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности США Герберт Макмастер, сообщает РБК cо ссылкой на Fox News.

По его словам, «мы сотрудничаем в сфере борьбы с международными террористическими организациями, в частности ИГ (запрещена в РФ), которая взорвала российский самолет над Синаем, в результате чего погибли более двухсот человек в октябре 2015 года».

Макмастер подчеркнул, что Трамп встречался с Лавровым и обсуждал террористическую угрозу. «Он также поднял ряд сложных тем, ключевые из которых Украина и Сирия. Президент подчеркнул, что там у нас есть общие интересы. Мы должны работать вместе в некоторых критически важных областях», — пояснил советник президента США.

«Я не буду подтверждать, о какой именно информации идет речь, — это может поставить под угрозу нашу национальную безопасность», — сказал Макмастер, подчеркнув, что переговоры Трампа и Лаврова «полностью соответствовали ожиданию наших партнеров».

Макмастер также заявил журналистам, что статья The Washington Post, в которой говорилось о передаче Трампом секретных данных Лаврову, была ложью. «То, что Трамп обсуждал с Лавровым, не расходится с обычным обменом информацией со стороны президента с любыми лидерами, с которыми он поддерживает контакт», — сказал советник президента.

15 мая газета The Washington Post опубликовала сообщение о том, что во время встречи президента Дональда Трампа и главы российского МИДа Сергея Лаврова была раскрыта секретная информация США, которую американский лидер якобы сам рассказал российскому коллеге. Издание утверждало, что эта информация могла указывать на личность важного источника разведданных об «Исламском государстве» и касалась партнера США. Эти данные были получены на основе особого соглашения, детали которого не подлежат широкой огласке. Этот партнер, отмечали авторы публикации, не разрешал делиться сведениями о нем с Россией.

Позднее советник Трампа Герберт Макмастер опроверг статью The Washington Post и подчеркнул, что президент США не мог раскрыть Лаврову источник разведданных. До этого сведения в публикации опровергала заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Дина Пауэлл.

Со стороны России случившееся прокомментировала официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она также заявила, что Трамп не передал Лаврову секретных данных об ИГ, и призвала не читать американских газет: «Их можно использовать по-разному, но читать не надо: последнее время это уже не только вредно, но и опасно». По словам Захаровой, она уже предупреждала о готовящихся СМИ США публикациях, которые в дипломатическом ведомстве считают недостоверными.