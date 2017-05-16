Революционное подполье вернется в Минск на одну ночь 16.05.2017, 21:20

Фото: БелТА

«Ночь конспирации» пройдет 20 мая в Доме-музее I съезда РСДРП.

В начале марта 1898 года девять делегатов, собравшихся тайно в гостиной квартиры Петра Румянцева, после нескольких заседаний приняли решение создать в России первую единую социал-демократическую партию, которая с этого момента стала именоваться Российской социал-демократической рабочей партией (РСДРП), передает БелТА.

Благодаря конспиративной работе представителей нелегальных организаций, в первую очередь БУНДа (Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России), а также непосредственно самого Петра Румянцева долгое время сотрудникам политического сыска Российской империи ничего не было известно о событиях съезда, говорится на сайте музея.

На экспозиции каждый сможет самостоятельно попробовать зашифровать текст различными способами, познакомиться с примерами шифров и зашифрованных сообщений, а также с текстами, которые до сих пор никто не смог разгадать.

Мероприятия Ночи музеев здесь начнутся в 14.00 с выступления участников творческого танцевального коллектива во дворике (при благоприятной погоде).