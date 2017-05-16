Как выглядела бы белорусская шляхта, если бы жила в 21-м веке

Как выглядела бы белорусская шляхта, если бы жила в 21-м веке2
- 16.05.2017, 21:50
На Belarus Fashion Week бренд Honar презентовал новую коллекцию одежды с мотивами слуцких поясов.
В стародавние времена их могла позволить себе только знать. Кажется, именно так бы одевалась белорусская шляхта, живи она в 21-м веке, пишет citydog.by.
Новая коллекция одежды называется «Персіяна». Над ней работали дизайнеры Карина Одесенко и Павел Довнар. В предметах одежды присутствуют авторские интерпретации по мотивам слуцких поясов. От традиционных поясов остались узоры и композиция, а современные дизайнерские решения дополняют «классику» минималистичными акцентами.