В РФ появилось Положение о космонавтах: Обязаны стать пропагандистами 16.05.2017, 22:09

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Российских космонавтов обязали принимать участие в пропаганде успехов России.

В России впервые появилось Положение о российских космонавтах (до этого действовало лишь старое положение о космонавтах СССР 1981 года). Соответствующий документ № 551 от 10.05.2017 года утвердил на днях премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет mk.ru.

Многие пункты данного постановления, в частности те, что касаются критериев отбора космонавтов, обеспечения их всеобъемлющей информацией о космической технике, специфике полета, о бесплатном медицинском сопровождении героев до и после полета повторяют пункты из старого постановления ЦК КПСС.

Однако есть и новшества. Как сказано в пояснительной записке к Постановлению, новое Положение о космонавтах «направлено на устранение пробелов в правовом регулировании процесса отбора, подготовки и профессиональной деятельности космонавтов».

К примеру, по старому положению, прием, перевод и увольнение космонавта с должности осуществляло руководство Центра подготовки космонавтов, а согласно федеральному закону от 13 июля 2015 года №215-ФЗ «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»», данные полномочия были возложены на госкорпорацию. Эта несостыковка приводила к определенным трудностям при реализации тех или иных действий руководства. Теперь принимать и освобождать от должности космонавтов можно только после согласования с Роскосмосом.

Новым Положением закреплена также специфика трудовой деятельности космонавта, в которой к выполнению программы подготовки к пилотируемым космическим полетам добавлена обязанность применять свои профессиональные навыки и умения в ходе пилотируемого космического полета.

В документе прописана необходимость периодической аттестации космонавта на каждом этапе подготовки, как неотъемлемое условие подтверждения его подготовленности к выполнению космической миссии, а также предусмотрено присвоение космонавтам классов за выполнение пилотируемых космических полётов (впрочем, это было и в старом положении). Государственные награды покорителям космоса, согласно документу будут вручать за выдающиеся результаты работе на орбите.

Кроме этого в Положении впервые появился совершенно новый пункт об обязанности космонавта принимать участие в пропаганде успехов России и мира в сфере исследования космического пространства.