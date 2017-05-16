Витебский ювелир сделал серебряный танк с бриллиантами 2 16.05.2017, 22:16

Миниатюрный ИС-2 он планирует подарить какому-либо музею.

Крохотный танк ИС-2 витебский ювелир Андрей Жизневский делал более двух лет. Впрочем, время работы над своим шедевром Андрей подсчитал скрупулезно – 785 дней. Танк – серебряный, он в 72 раза меньше своего реального прототипа. Серебра на танк ушло 208,45 грамма. А еще в нем два крошечных бриллианта. Не для красы, не для гламура – для правдоподобия . Один бриллиант-пылинка в фаре, второй в гудке, пишет kp.by.

О том, как создавалась серебряная копия ИС-2, Жизневский может рассказывать часами. Но большая часть его рассказов неспециалисту будет непонятна. Андрей увлеченно говорит об уникальных технологиях, которые использовал, о том, как искал способ покрыть серебряный танк «камуфляжем» патины, о том, как работал с проволочками толщиной едва ли с человеческий волос.

-Танк сделан вручную, понимаете? Полностью вручную! Я не использовал ни литье, ни 3D-моделирование. Это сложно, и это по-настоящему круто. Уникальная, сложная работа, которую сейчас мало кто может оценить по достоинству. И мало кто может сделать. А я хотел показать, что мы, белорусы, можем! – говорит Андрей с какой-то мальчишеской горячностью.

Идея сделать серебряный танк появилась у ювелира после посещения Линии Сталина.

- Экскурсовод рассказывал столько интересного о том, как создавался этот танк, как на заводе над его изготовлением трудились женщины, дети, как они там же ели, спали… Меня это настолько впечатлило, что решил сделать танк. Хотя вначале хотел сделать самолет. У меня ведь и дедушка, и бабушка, были летчиками, прошли войну. Но я понял, что танк дает больше возможностей показать мастерство миниатюриста, а ведь я именно такую задачу ставил перед собой.