NYT: Трамп поделился с Россией данными разведки Израиля 2 16.05.2017, 22:18

Дональд Трамп

ФОТо: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

Американская пресса раскрыла новые подробности передачи президентом США Лаврову данных разведки.

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИДа России Сергеем Лавровым поделился с ним данными разведки Израиля о неком террористическом замысле «Исламского государства». Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Ранее американская пресса сообщала только о том, что Трамп рассказал Лаврову что-то секретное об «Исламском государстве», но не уточняла, данные чьей разведки это были. Кроме того, сообщалось, что Трамп обсуждал с Лавровым каналы получения разведданых, в частности, город на территории ИГ, где находится их источник.

Сам Трамп настаивает, что имел право делиться информацией с РФ ради борьбы с терроризмом. По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Трамп не раскрывал методы сбора разведданных.

Дональд Трамп и Сергей Лавров встречались 10 мая. Трамп назвал ее «хорошей». Лавров заявил, что американский президент и его администрация «люди дела».