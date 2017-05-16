Стала известна цена возрожденных Nokia 3310 в Беларуси 11 16.05.2017, 22:28

Легендарный телефон за 129 белорусских рублей появится в продаже 29 мая.

«Возрожденные» компанией HMD телефоны Nokia 3310 и смартфоны Nokia 3 будут продаваться в Беларуси официально. Об этом tut.by сообщили в компании «Асбис», которая стала дистрибутором бренда в нашей стране.

Nokia 3310 можно будет купить, начиная с 29 мая в сетях магазинов «5 Элемент» и салонов «На связи». Официальная цена на новинки составит 129 белорусских рублей.

Напомним, телефон Nokia 3310 был крайне популярен в начале и середине 2000-х годов. В феврале этого года компания HMD Global представила обновленную версию культового гаджета на выставке MWC в Барселоне.

Новый Nokia 3310 получил 2-мегапиксельную камеру со светодиодной вспышкой, поддержку SD-карт объемом до 32 Гб, фонарик, Bluetooth 3.0 с технологией SLAM, FM-радио и MP3-плейер. Устройство получило 16 МБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью MicroSD-карт емкостью до 32 ГБ.

Емкость аккумулятора — 1200 мАч, батарея съемная. По утверждению производителя, заряда хватает на 22 часа разговора (в 10 раз больше, чем у оригинальной версии) и месяц в режиме ожидания. Телефон будет доступен в трех цветах — глянцевом желтом и в матовых сером и темно-синем.

Также в Беларуси будет возможно купить смартфоны Nokia 3 под управлением Android. Старт продаж запланирован на июнь, официальную цену ритейлеры пока не сообщают.

Смартфон Nokia 3 также представили на MWC 2017. Корпус новинки обрамлен защитной металлической рамкой. Устройство оснащено ламинированным 5-дюймовым дисплеем Corning Gorilla Glass с поляризацией.

Обе камеры — основная и фронтальная — получили разрешение в 8 мегапикселей. Внутри корпуса — процессор MTK 6737, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти и батарея емкостью 2650 мАч.