Художник Иосиф Капелян вернулся в Бобруйск спустя 40 лет 16.05.2017, 22:38

Иосиф Капелян

Основатель Объединения профессиональных художников Израиля устроил в Бобруйске персональную выставку.

«Встреча через 40 лет. Нетания – Бобруйск» – под таким названием в галерее Бобруйского художественного музея открылась выставка Иосифа Копеляна, передает «Белсат».

Художник, лауреат Международной премии имени Рериха и основатель Объединения профессиональных художников Израиля почти 40 лет назад уехал из Беларуси, устроив на прощание в Бобруйске свою первую персональную выставку, а сейчас – вернулся, чтобы организовать вторую в Беларуси и 41-ую персональную выставку в родном городе. На открытие выставки собрались друзья и коллеги, которые очень давно не видели Иосифа Копеляна. Сам художник не скрывал волнения.

«Я очень взволнован и рад, что сегодня здесь открывается моя выставка. И не только потому, что для показа выставлены мои работы, а еще и потому, что я в городе, где родился. Это город моего детства, юности, и мое волнение – от воспоминаний, от встреч, и, конечно, от того, что открывается моя 41-ая выставка».

Выставку сопровождали неожиданные встречи и приятные сюрпризы – среди прочего, трогательный эпизод, когда поздравить мастера цветами вышел организатор выставки 40-летней давности художник Семен Абрамов. Были и другие сюрпризы: например, теплые приветствия учеников известного бобруйского педагога Бориса Беляева, которому мир обязан тем, что на небосклоне изобразительного искусства, кроме Иосифа Капеляна, зажглись такие звезды, как народный художник Беларуси Георгий Поплавский, Людвиг Асецкий, Леонид Марченко.

Иосиф Капелян представил землякам 72 произведения, выполненные в период с 1969 до 2012 гг. – это графика, акварель и акрил. Больше всего пейзажей: французские акварельные пейзажи и виды древнего Иерусалима соседствуют с римскими зарисовками и угольными пейзажами Нетании. Приятным сюрпризом для города стало решение Иосифа Капеляна подарить Бобруйскому художественному музею все произведения, привезенные на выставку в Бобруйск.