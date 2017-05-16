Госсекретарь МИД Германии назначен послом ЕС в России 16.05.2017, 22:52

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Новым главой представительства Евросоюза в России станет Маркус Эдерер.

Такое решение приняла руководитель внешнеполитического ведомства ЕС (EEAS) Федерика Могерини в рамках масштабной перестановки в посольском корпусе ЕС. Всего Могерини заменила глав делегаций в 41 европейском представительстве за рубежом, передает РБК.

Как отмечается в сообщении EEAS, все эти кандидатуры являются пока номинациями и будут утверждены после согласия властей принимающей стороны.

Сейчас представителем ЕС в России является бывший министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас, который занимает эту должность с сентября 2013 года.

Маркус Эдерер является сейчас одним из трех статс-секретарей МИД Германии. Будучи по первому образованию юристом, Эдерер изучал также международные отношения, специализировавшись на регионе Юго-Восточной Азии.

Дипломатическую службу Эдерер начал в 1988 году. Одно из первых мест работы — референт по экономическим вопросам в посольстве ФРГ в Москве в 1990–1993 годах. В разное время он работал в немецкой разведывательной службе BND, плановом управлении немецкого МИДа. С 2010 года Эдерер перешел на работу в EEAS и был назначен главой представительства ЕС в КНР и Монголии. В 2014 году он вернулся в национальное правительство как статс-секретарь МИД ФРГ.