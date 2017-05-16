Как белорусские чиновники становятся телефонными хулиганами 1 16.05.2017, 23:01

В местную власть чиновников отбирают по лояльности, а не профессионализму.

Осиповичи – город партизанской славы. Здесь во время Второй мировой войны диверсанты уничтожали целые эшелоны с гитлеровскими войсками и парализовывали доставку танков на фронт. Но с тех пор масштаб диверсантов измельчал, сейчас они только парализуют работу силовых органов без применения взрывчатки. Так, в конце апреля житель Осипович заминировал районный отдел милиции и КГБ. Никто не пострадал, пишет «Белсат».

«Человек позвонил и сообщил о заминировании местных зданий РОВД и КГБ. Работники выехали, никакой взрывчатки не нашли и выяснили, кто звонил. Относительно него возбудили уголовное дело по 340-й статье Уголовного кодекса», – проинформировали в Следственном комитете.

То есть заведомо ложное сообщение об опасности – до пяти лет лишения свободы. Как узнали независимые журналисты, а потом признали следователи, телефонным террористом оказался заместитель председателя Осиповичского райисполкома Александр Шавлюга. Чиновник курировал вопросы идеологии и образования, работал с организациями БРСМ и «Белая Русь». Александр Шавлюга боролся с травматизмом и пьянством на производстве, с так называемым иждивенчеством и тунеядством безработных.

После фальшивого заминирования Шавлюгу уволили

Фото и сведения о чиновнике исчезли с интернет-страницы райисполкома только на днях.

«Человек хороший, знаю только с хорошей стороны. Может, какое-то затмение на него нашло».

«Скорее всего, был пьян»,– поделились мнением местные жители.

О том, что Шавлюга мог быть нетрезвым, сообщали и в Следственном Комитете. Мог ли он мстить за что-то милиции и КГБ, пока неизвестно. Но сам факт инцидента много о чем говорит.

В местную власть теперь попадают случайные люди

Чиновников отбирают по лояльности, а не профессионализму, считает Виктор Корнеенко, бывший заместитель председателя Гомельского городского совета. А настоящего местного самоуправления сейчас просто нет.

«Помню времена, когда я сам работал в местной власти. Тогда ко мне в кабинет можно было просто зайти и поговорить. Попробуйте сегодня это сделать – вы увидите милиционера», – обращает внимание Корнеенко.

Сведения о местной власти остаются закрытыми – так, поступок псевдоминера не попал в милицейскую сводку. Но граждане помогли журналистам узнать правду.