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Посол США в ООН: Помогающие изгою сами окажутся под санкциями

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  • 17.05.2017, 7:37
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Никки Хейли

США предупредили страны, не обеспечивающие режим санкций против Северной Кореи.

Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что страны мира должны подключиться к усилиям, направленным на то, чтобы не допустить создания ядерного оружия Северной Кореей, передает «Голос Америки».

Американский дипломат предупредила, что государства, помогающие стране-изгою стать ядерной державой, могут сами оказаться под санкциями.

Хейли выступила перед журналистами перед началом закрытого заседания Совета Безопасности ООН, созванного по требованию США, Японии и Южной Кореи для обсуждения запуска северокорейской баллистической ракеты 14 мая.

«Вы либо поддерживаете Северную Корею, либо поддерживаете нас – вот к чему все сводится», – сказала Хейли.

Она предупредила, что страны мира должны обеспечивать режим действующих санкций. В противном случае им придется ответить за свои действия, если в них усмотрят помощь или соучастие в ядерной программе Пхеньяна.

«Соединенные Штаты не будут смотреть сквозь пальцы на действия субъектов третьих стран, которые оказывают помощь Северной Корее, и будут вводить санкции против них, поскольку если вы поддерживаете Северную Корею, то вы выступаете против остальной части международного сообщества», – заявила посол США в ООН.


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