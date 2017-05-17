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Чем Костицыны занимались во время матча Беларусь – Норвегия

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  • 17.05.2017, 7:50
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В сети появились три забавные гифки на эту тему.

Во вторник сборная Беларуси заканчивала свое выступление на ЧМ-2017. Однако в последнем матче с норвежцами по медицинским показаниям не смогли принять участие лидеры нашей команды – Андрей и Сергей Костицыны, пишет tribuna.com.

К слову, турнир для обоих Костицыных получился смазанным. Андрей из-за травм играл через матч и сделал всего 2 ассиста в 4 встречах. Сергей провел 6 матчей и отметился такой же результативностью.

На игре с Норвегией бывшие энхаэловцы расположились на трибунах, но от камер не спрятались. Операторы то и дело выхватывали новополочан во время трансляции.

Вот Андрей передает брату коробочку с неизвестным содержимым.

После первого периода счет был 0:0. Старший так заскучал, что на него напала зевота. Сергей тоже, похоже, не очень хорошо выспался.

К концу матча наши хоккеисты изрядно промерзли и надели курточки. Матч, судя по всему, все равно не нравился. Сергей отвлекался в телефон.


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