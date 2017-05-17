«ЛНР» ведет переговоры с Беларусью о продажах угля 11 17.05.2017, 7:55

4,037

Игорь Плотницкий

ФОТО: TVZVEZDA.RU

Главарь «ЛНР» Плотницкий сделал несколько важных заявлений российским СМИ.

Так называемая «Луганская народная республика» («ЛНР») может вернуться в состав Украины. Это произойдет, если власть в Киеве станет «пророссийской», заявил в опубликованном интервью газете «Известия» главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий.

«Если Украина останется с тем режимом, который сейчас в стране, то ни о каком возвращении не может быть речи, - сообщил главарь «ЛНР». - Но если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы - братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно».

Плотницкий рассказал и о налаживании «международных связей» так называемой «республики» с внешним миром. По его информации, «ЛНР» ведет переговоры с Беларусью, Турцией и Китаем о продажах угля. Главарь «республики» сообщил о проведенном круглом столе с представителями 24 стран, в том числе Германии, Италии, Финляндии, США, Испании, Конго.

Плотницкий поблагодарил руководство России за «гуманитарную помощь». «Хотел бы выразить благодарность России за то, что гуманитарные конвои приходят к нам на протяжении уже почти трех лет. Для нас русский мир - это не просто слова, это наша жизнь, мировоззрение, будущее», - подытожил главарь «ЛНР».