Врач и менеджер из Гродно создали уникальное мобильное приложение для туристов 4 17.05.2017, 7:59

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Вначале приложение будет доступно для владельцев айфонов, а чуть позже — для мобильных с системой Android.

Команда гродненцев разработала новое мобильной приложение, которое поможет туристам более эффективно организовать свой отдых, а жителям городов — эффективно предложить услуги.

Авторы приложения для смартфонов BringMeGift Юлия Гацко и Виктор Семеняко — путешественники со стажем — в какой-то момент задумались над тем, что было бы удобно в одном приложении для смартфонов объединить такие известные ресурсы, как Booking.com, Airbnb, CouchSurfing, Foodsharing, Uber, BlaBlaCar и другие, сообщает tut.by.

Задумались и сделали, хотя изначально были достаточно далеки от разработки приложений — Юлия по профессия врач, а Виктор — менеджер по продажам. Сейчас ребята запускают приложение в AppStore. Оно будет доступно для владельцев айфонов, а чуть позже — для мобильных с системой Android.

— У приложения есть несколько отличий от других. Оно не предполагает каких-либо дополнительных трат. Ведь все мы знаем, что путешествия — дело затратное. Отправляясь в дорогу, все мы хотим немного сэкономить. Приложение позволит туристам искать, арендовать, бронировать жилье, авто, искать гида, кафе (еду), развлечения, подарки, а также заказывать вещи из-за границы. А местные жители могут данные услуги предлагать. Сделка происходит путем обмена лотов. Лоты могут быть на бесплатной основе: я тебе подарок, а ты мне комнату на сутки; я привезу тебе то, что ты попросишь, а ты меня пригласишь на ужин или проведешь экскурсию. В приложении нет никаких скрытых налогов — это просто площадка для эффективного общения, где всегда есть возможность выбора: воспользоваться бесплатным или платным предложением.

Посредством приложения можно заключать и стандартные сделки за деньги. Как тебе удобнее — в приложении можно все отсортировать и выбрать тот вариант, который подходит именно тебе, — рассказывает гродненец Виктор Семеняко.

Разработчики говорят, что именно их приложение поможет местным жителям развивать свой малый бизнес и туристический потенциал городов.

Планы у ребят амбициозные. Хотя, говорят, что ниша уже заполнена и существует определенная конкуренция, но настроены оптимистически.

— Хотим участвовать в различных стартапах. Нас очень вдохновляет пример гродненцев с приложением «MSQRD», которое буквально «выстрелило». Конечно, ищем инвесторов, которые поверят в наш проект.

Свое туристическое предложение ребята разрабатывали вместе с партнером из Чехии и надеются, что со временем оно станет популярным, и им будут пользоваться жители всего мира. Сейчас в приложении всего несколько языков — русский, английский, испанский, немецкий и французский. В планах — добавить несколько других, в том числе и китайский. А еще добавить поиск людей в другой стране, которые говорят на твоем родном языке.

Правда, для более серьезного продвижения нужна реклама и хорошее финансирование. Ребята на разработку своего приложения потратили два года.