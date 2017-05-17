На «Экспобеле» в Минске пропало электричество

На «Экспобеле» в Минске пропало электричество5
- 17.05.2017, 8:25
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Охранники выводили покупателей торгового центра в полной темноте.
В Минске в крупном торговом центре, в комплексе «Экспобел», исчезало электричество. Происшествие случилось во вторник, 16 мая. Как информирует телеканал «Беларусь 1», служба охраны и работники выводили покупателей из гипермаркета в полной темноте. Отмечается, что паники не было. Не было и заявлений о кражах.
Причиной исчезновения не менее чем на полчаса электричества стала авария на передающей подстанции.