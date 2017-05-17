На «Экспобеле» в Минске пропало электричество 5 17.05.2017, 8:25

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Фото: onliner.by

Охранники выводили покупателей торгового центра в полной темноте.

В Минске в крупном торговом центре, в комплексе «Экспобел», исчезало электричество. Происшествие случилось во вторник, 16 мая. Как информирует телеканал «Беларусь 1», служба охраны и работники выводили покупателей из гипермаркета в полной темноте. Отмечается, что паники не было. Не было и заявлений о кражах.

Фотo: metr.by

Причиной исчезновения не менее чем на полчаса электричества стала авария на передающей подстанции.