Где деньги, господин Анфимов? 9 Григорий Костусев, 6tv.by

17.05.2017, 8:30

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В Комитете госконтроля Беларуси работает людей больше, чем в подобной структуре 1,5-миллиардного Китая.

По количеству министерств, комитетов, других государственных ведомств, как и по количеству чиновников в этих государственных органах Беларусь занимает одно из лидирующих мест в Европе. Поэтому, чтобы показать свою значимость, каждое ведомство как на государственном, так и на региональных уровнях стремится вклиниться в процессы реализации разнообразных проектов, засвидетельствовать свой «вклад» в дело и получить таким образом дивиденды со стороны руководства страны.

Подобная тяга белорусских чиновников к получению всевозможных «дивидендов» приводит нередко к неразберихе при реализации программ, строительстве объектов, освоении финансов, что отрицательным образом сказывается на имидже страны и влечет за собой расходование значительных сверхплановых материальных и финансовых средств.

Чем только, например, не занимается Комитет государственного контроля Беларуси под руководством нынешнего председателя Леонида Анфимова?

По количественному составу в КГК Беларуси работает людей больше, чем в подобной структуре 1,5 - миллиардной Китайской Народной Республики, где задействовано на всю страну всего лишь 450 человек.

Предшественник Анфимова, Якобсон, в свое время очень «хорошо разбирался» в сельском хозяйстве. Поэтому его «коньком» было посещение сельскохозяйственных предприятий и контроль за ходом реконструкции и строительства молочно-товарных ферм и животноводческих комплексов.

С приходом в октябре 2014 года на должность председателя КГК, Леонид Анфимов в начале очень активно пытался разобраться в сфере ЖКХ, а точнее - в порядке формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения предприятиями этой отрасли. Но, понимая, что данный вопрос останется «неподъемным» для него и возглавляемого им ведомства, и авторитета он на тарифах «от балды» не получит, Л.Анфимов решил переключиться на другие проекты и объекты.

Одно из таких направлений - это лесохозяйственная отрасль и деревообработка, в том числе - завод по производству сульфатной беленой целлюлозы в городе Светлогорске.

Чем закончилась эпопея «модернизации» деревообрабатывающей отрасли на предприятиях Могилева, Ивацевичей, других городов страны, для всех уже хорошо известно. А закончилась она многочисленными посадками директоров и других представителей чиновничества. Миллиарды, в долларах США, финансовых средств были потрачены, а необходимой отдачи и результатов государство так и не получило. И до сих пор остается открытым вопрос белорусского общества к Комитету госконтроля Беларуси.

Где деньги, господин Анфимов?

Как и вопрос - что же на самом деле происходит на стройке завода по производству беленой целлюлозы в Светлогорске?

Стоимость строительства завода составляет около 900 миллионов долларов США. Строительная площадка, отведенная для возведения завода, по площади занимает более 80 га. земли.

Первую продукцию новый завод в Светлогорске по плану должен был выдать до июля 2015 года.

Но без предоставления белорусскому обществу достоверной информации о причинах, пуск завода постоянно в течение двух лет все переносится. И это все происходит на объекте, связанным с химической производством.

Заново названа новая дата - ноябрь 2017 года.

Анализируя ситуацию на предприятиях и в проектах, где основную контролирующую роль играет председатель КГК Л.Анфимов, невозможно обойти вниманием самый весомый проект - строительство Белорусского атомной электростанции в Островце, где, по словам Анфимова в интервью газете «СБ.Беларусь сегодня» от 7 сентября 2016 года, все происходит по плану: и в вопросах темпов строительства, и в вопросах будущей безопасности станции, и в вопросах финансирования стройки. Ну, просто - суперэксперты.

Но, вспоминая коммунальное хозяйство, деревообработку, лесное хозяйство и Светлогорский завод, уже слабо верится в слова председателя КГК. И уже хочется задать ему вопрос.

А что, и аварии на строительной площадке Белорусской АЭС - это тоже по плану?

Проблемы на строительстве Белорусской АЭС - это не разборки вокруг тарифов на ЖКУ для населения, да и не проблемы на строительстве завода в Светлогорске. Это совсем другие масштабы.

И это должно уяснить все высшее чиновничество страны.

Ведь, если даже с обычным заводом разобраться не могут, то о какой АЭС может идти речь.

Григорий Костусев, 6tv.by