Василий Поляков: Негоже держать нашу святыню в свернутом состоянии 3 17.05.2017, 8:52

Василий Поляков

Фото: dw.de

Гомельский герой национального флага рассказал, как сохранять достоинство в борьбе с незаконной властью.

Вчера после 15-суточного ареста в Гомеле на свободу вышел заместитель председателя Объединенной гражданской партии в Гомеле Василий Поляков. Все это время 48-летний политик голодал.

Милиционеры задержали Полякова 1 мая за бело-красно-белый флаг, поднятый во время митинга, который был разрешен горисполкомом, составили протокол по части 3 статьи 23.34 КоАП и сразу отвезли в изолятор временного содержания УВД Гомельского облисполкома. 2 мая, когда собирались везти в суд, приказали Полякову садится в железную клетку автозака. Василий отказался это делать, чтобы не сидеть в маленькой клетке с согнутой головой. Милиционеры-охранники насильно запихнули политика в клетку и составили еще один протокол - за «неподчинение».

Герой национального флага после освобождения дал интервью «Радыё Свабода».

- Василий, как чувствуете себя после стольких дней голодовки?

- Самочувствие отличное и настроение отличное - столько людей пришли меня встречать! Даже белые и красные гвоздики вручили. Письма и открытки присылали в изолятор. От еды я отказался, потреблял только соки. Трудно было в 2007 году, когда я первый раз держал голодовку семеро суток. Сейчас все в порядке. Только вчера немного кружилась голова. Чувствую, что несколько килограммов сбросил, но сколько - не знаю, так как в изоляторе не на чем взвеситься.

- Почему вы пришли на митинг 1 мая в Гомеле?

- Митинг индивидуально заявил представитель партии «Зеленые», участник гомельской демократической коалиции - ему горисполком после тринадцатилетнего запрета неожиданно дал разрешение на такое мероприятие. Поэтому и пришел, чтобы поддержать члена по коалиции. Я не собирался выступать. Внутрь заграждения даже не стал заходить. Я не стал унижаться, стоял рядом с турникетами. А бело-красно-белый флаг был не мой - его передал Виталий Рымашевский, которого милиционеры не пустили с флагом внутрь. Ну, я подумал, что негоже в День солидарности держать нашу святыню, бело-красно-белый флаг, в свернутом состоянии. И развернул флаг. Ко мне подошел пожилого возраста гомельчанин, помог прикрепить флаг на древко - и он появился над площадкой.

В рапорте сотрудник милиции Метлицкий написал, что я «осуществлял публичные призывы к проведению митинга, уличного шествия с нарушением установленного порядка». Такая логика: на митинге призвал к митингу. Такую же чушь повторила в постановлении на административный арест судья Советского района Елена Шайна. Что касается неповиновения, то я действительно отказывался садиться в железную клетку милицейского спецавтомобиля.

- Изменились ли условия содержания в изоляторе, где вы уже не раз побывали в разные годы?

- Принципиально в гомельском изоляторе ничего не меняется - условия античеловеческие. Ведь туалет, столовая, спальня - в одной небольшой камере. Даже читать днем невозможно, разве только стоя у окна, когда солнце попадает прямо в небольшой оконный проем. И с этим гражданского общество должно что-то делать. Это все «родинки» сталинской гулаговских системы.