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В Гонконге на аукционе продали самый дорогой в мире участок земли

  • 17.05.2017, 9:19
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Рекордная сделка отразилась на цене окружающей недвижимости, увеличив ее стоимость на 11 процентов.

В Гонконге на правительственном аукционе продан самый дорогой земельный участок в мире, покупатель заплатил за него три миллиарда долларов. Об этом в среду, 17 мая, сообщает газета South China Morning Post (перевод – lenta.ru).

Участком в самом центре Гонконга обзавелась компания Henderson Land Development, которая принадлежит одному из самых богатых людей мира Ли Шауки. За право покупки боролись еще восемь компаний, среди которых были и представители Китайской Народной Республики.

Henderson Land Development заплатила за каждый квадратный фут (0,09 квадратных метров — прим. «Ленты.ру») земли 6460 долларов. Итоговая стоимость земли составила три миллиарда долларов, при том, что эксперты оценивали ее в 2,8 миллиарда долларов.

Участок в настоящее время занимает пятиэтажная парковка. Henderson Land Development планирует ее снести и к 2022 году. построить на купленной территории офисное здание.

Рекордная сделка отразилась на цене окружающей недвижимости, увеличив ее стоимость на 11 процентов.


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