ВВП Польши значительно увеличился 17.05.2017, 9:34

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Фото: charter97.org

Рост ВВП западной соседки Беларуси в полтора раза опережает прошлогодние показатели.

По сезонно невыровненным данным, в первом квартале этого года ВВП Польши увеличился на 4,0% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Предварительные данные о росте ВВП представило 16 мая польское Главное статистическое управление, сообщает «Радио Польша».

Сезонно выровненный ВВП вырос на 1,0% по сравнению с предыдущим кварталом и увеличился на 4,1% по сравнению с прошлым годом.

Ранее Главное статистическое управление сообщало, что, по сезонно невыровненным данным, в прошлом году ВВП Польши вырос в четвертом квартале на 2,5%, в третьем – на 2,4%, во втором – на 3%, а в первом – на 2,9%. В 2016 году рост ВВП составил 2,7%.

Сезонно выровненный ВВП в 2016 году вырос в четвертом квартале на 1,7%, в третьем – на 0,4%, во втором – на 1%, а в первом снизился на 0,1%.

Окончательные данные о росте ВВП Польши Главное статистическое управление представит 31 мая.