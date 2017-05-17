Николай Козлов – бывшему главарю БРСМ: Жду встречи в суде 2 17.05.2017, 9:48

Николай Козлов

Фото: svaboda.org

Наведение оппозицией порядка в Дроздах уж очень напугало власти и спровоцировало «жалкий лепет» чиновника.

13 мая на прямую линию главы администрации Центрального района Минска поступил звонок от учительницы СШ №104 имени Р. Н. Мачульского, которая выразила свое возмущение публикациями о прошедшем 9 мая субботнике активистов оппозиционных политических партий в месте массовых захоронений военнопленных и мирных граждан концлагеря «Дрозды». Чиновник тогда пригрозил интернет-СМИ судами за распространение клеветы.

Ситуацию для сайта ucpb.org прокомментировал заместитель председателя ОГП Николай Козлов.

- Вот тут бывший глава республиканского БРСМ он же – нынешний глава Центрального района Бузовский считает, что место захоронения 10 000 жертв в «Дроздах» уже в порядке и дальнейших работ не требует, а вот оппозиция, продолжая работы, «спекулирует на истории».

- Это очень похоже на жалкий лепет бессовестного чиновника, который абсолютно не владеет темой. И пытается при этом обвинить во лжи. Вот я ему заявляю, что одним из активных инициаторов этой работы в Дроздах был я, зовут меня Николай Георгиевич Козлов. Я буду рад встретиться с ним в суде, и мы проясним ситуацию, собственно, кто из нас лжет.

Вообще, активные сдвиги по захоронению в «Дроздах» начались в последний год, чуть больше. После того, как мы собрали подписи и обратились с коллективным письмом в городскую администрацию и Министерство культуры. Это инициатива ОГП, но к ней охотно присоединились многие жители Беларуси и Минска, в том числе и Центрального района. Мы собрали несколько сотен подписей, чтобы навести, наконец, порядок. До этого мы несколько лет обращались во все инстанции, куда только можно – и в Министерство культуры, и в Мингорисполком, кстати, и в администрацию Центрального района с требованием перевести эту историко-культурную ценность во вторую категорию, изготовить паспорт объекта, установить охранную зону.

И кстати, администрация Центрального района от нас отмахнулась, заявив, что это не их компетенция. У меня есть переписка за несколько лет. Начал эту работу, кстати, Владимир Иванович Романовский.

- Что значит - навести порядок? Камень покрасить или оградку вокруг камня?

- Ну, и камень тоже. Вот эту мемориальную площадку, которая там есть сейчас, устроила – внимание! – птицефабрика! Не администрация президента, не государственные структуры, это устроила птицефабрика, администрация к этому не имеет никакого отношения. Но и там навести элементарный порядок, конечно, нужно. И тут, кстати, как раз нет претензий к этой школе, школьники которой действительно приходят, убирают, изготавливают таблички «Братская могила». Вопрос не в этом, а в том, что саму могилу, где покоится более 10 000 жертв войны, значительная часть которых – жители города Минска и окрестностей – так вот саму могилу – огромный ров, заполненный останками людей, – вспахивают трактора, выращивая на них зерновые – то есть еду… Памятный камень и площадка – это небольшой мемориальный комплекс, и он находится в стороне от захоронения.

В прошлом году я разговаривал с одним вполне себе высокопоставленных чиновником Министерства культуры. Когда я его спросил: «Послушайте, почему вы не поставите хотя бы указатель, чтобы люди могли посещать это место, там ведь значительное число жертв – это жители Минска, которые были расстреляны, замучены, загублены и там похоронены?». На что он мне ответил, что дорога имеет такой вид, что ему стыдно: «Такое значимое место – и такая дорога, вся в рытвинах, лужах, и мы не можем пока привести в порядок дорогу». Мы можем и его пригласить в суд, если будет необходимость. То есть людям, которые в теме, им стыдно. А люди, которые не в теме, – пытаются рядить. Поэтому я призываю Бузовского быть последовательным: Сказал А, надо говорить и Б. Жду встречи в суде.

Что касается не назвавшей свою фамилию Натальи Николаевны, то я бы посоветовал ей вникнуть в суть проблемы и присоединиться к нашим требованиям. Потому что я знаю, что в 104-ой школе есть неплохой музей этого места, в этой школе перед детьми выступают заслуженные люди, в том числе наш Владимир Иванович Романовский, он в этом году у них был.

А что касается пиара, давайте вспомним субботник прошлого года, где пропиарилась вице-премьер Качанова, которая между делом пообещала, что 50 % средств, заработанных гражданами страны на субботнике в 2016 году, будут направлены на благоустройство захоронений – воинских и связанных с войной. На самом деле, она покрасила – или не покрасила, установить не удалось – часть забора, и после этого нам пришлось приезжать ...

Справка

Место захоронения военнопленных и мирных граждан концлагеря «Дрозды» находится в поле с западной стороны от Долгиновского тракта и на востоке от улицы Нововиленской Минска. Здесь в июле 1941 года немецко-фашистские оккупанты расстреляли узников концлагеря «Дрозды».

В начале июля 1941 года у деревни Дрозды на территории колхоза имени Надежды Крупской оккупанты создали временный концлагерь площадью около 9 га, который, по разным сведениям, действовал от двух недель до трех месяцев. В лагере содержались до 100 тысяч советских военнопленных и до 40 тысяч гражданских лиц — жителей Минска и окрестностей.

Летом 1944 года чрезвычайная государственная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников установила факт массового расстрела и захоронения воинов Красной Армии и гражданских лиц в траншее длиной 350, шириной 2,5 и глубиной 2,5 метра. Комиссия определила, что в траншее, расположенной у концлагеря Дрозды, захоронено около 10 тыс. мужчин, женщин и детей.

В 1997 году на месте захоронения установлен мемориальный камень с памятной надписью. Небольшой участок около камня-памятника обнесен с трех сторон символичным ограждением. Площадка перед камнем выложена плиткой и обсажена с двух сторон березками.