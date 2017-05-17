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АВС: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать пассажирский самолет

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  • 17.05.2017, 9:53
ФОТО: AP

Данные были получены от разведки Израиля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров услышал в Белом дома от президента США Дональда Трампа секретные данные о намерении джихадистов Исламского государства взорвать пассажирский лайнер, чем, возможно, разоблачил израильского шпиона, внедренного в террористическую среду. Об этом со ссылкой на анонимных чиновников из Вашингтона сообщает канал ABC (перевод – liga.net).

Как рассказали источники, разведчик Израиля передал информацию о том, что боевики террористической сети пытались устроить взрыв на борту самолета, пронеся туда взрывчатку в корпусе ноутбука. Чиновники утверждают, что подобное взрывное устройство сложно обнаружить при помощи обычного сканирующего оборудования в аэропортах.

На канале уточнили, что переданная израильской разведкой информация «достаточно надежна», чтобы Вашингтон начал размышлять над запретом провоза лэптопов на любых рейсах из Европы в США.

В столице США заявили, что Израиль поделился с американской разведкой этими данными на условиях, что ее источник не будет скомпрометирован.

«Настоящий риск - не только этот источник, но будущие источники информации о заговорах и преступных планах против нас... Россия не является членом антиджихадистской коалиции. Они не наши партнеры», - заявил экс-глава Национального антитеррористического центра США Мэтт Олсен.

При этом бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро посетовал на «беспечность» Трампа и его команды, заявив, что такой инцидент приведет к повышенной осторожности Израиля в передаче секретной информации и тому, что Иерусалим теперь «дважды подумает» перед тем, как делиться секретами с американцами.

Утром 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом в Египте потерпел крушение российский пассажирский самолет РФ, который следовал по маршруту из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 224 человека: 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

15 мая 2017 года газета The Washington Post написала, что американский президент на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым мог случайно выдать секретную информацию, что ставит под угрозу важный источник о террористах Исламское государство, геополитическому противнику. Позднее в Белом доме опровергли эти данные СМИ, а сам Трамп заявил, что имел право поделиться с россиянами этой информацией из гуманитарных причин, так как хочет, чтобы РФ значительно активизировала борьбу против ИГ.


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