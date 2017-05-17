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Предвыборный ролик фитнес-тренера из Даугавпилса стал хитом сети

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  • 17.05.2017, 9:59

3 июня в латвийском Даугавпилсе пройдут выборы в самоуправление.

Вчера появился агитационный ролик одной из кандитатов в депутаты Светланы Лонской, сообщает nn.by.

«Пришло время ломать стереотипы! Я, Светлана Лонская, баллотируюсь под номером 6 от списка No sirds Latvijai. Я — такая как есть, без шелухи. Студентка, тренер по zumba-фитнесу, ответственный и честный человек с активной жизненной позицией. Я знаю, как сделать жизнь в этом городе интереснее и насыщеннее, как повернуть Думу лицом к жителям и наладить сотрудничество с налогоплательщиками.

Закончилось время говорящих голов в галстуках и никому не понятных клише! Власть должна быть народной — такой, как вы все, как я. Я называю вещи своими именами и не даю невыполнимых обещаний. Я умею работать и готова делать это во благо моего любимого Даугавпилса», — пишет Светлана в призыве голосовать за нее на выборах.


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