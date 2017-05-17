Жители забаррикадированного дома в Барановичах требуют от властей дорогу 17.05.2017, 10:18

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Ветераны и инвалиды полностью отрезаны от внешнего мира.

В доме №42 на улице Баранова живут шесть инвалидов и 92-летний участник Великой Отечественной войны. Однако подъехать скорой помощи к дому №42 почти невозможно. Проезд к нему организован необычно – он «вытекает» из парковки к дому №107 на улице Карбышева. Понять, что парковка – это и есть подъезд к дому, невозможно. И, естественно, ее заставляют машинами, пишет intex-press.by.

Улица Баранова находится в центре города. В двухэтажном доме №42 живут 12 семей. Рядом с домом построили несколько многоэтажек, возле которых облагородили территорию: сделали удобные стоянки для машин, высадили клумбы. Еще месяц назад во двор дома №42 можно было беспрепятственно заехать со стороны улицы Войкова. Но сейчас на месте того заезда посадили молодые деревья и положили камни. Единственный способ попасть во двор дома №42 – через парковку со стороны дома №107 на улице Карбышева. Но вечером и этот путь перекрыт машинами, которые оставляют жильцы этого дома. Определить, что это въезд во двор дома №42, можно только по заниженному тротуару, больше дорога к дому никак не обозначена.

Больше всего жильцов дома №42 на улице Баранова волнует то, что, если загородить этот проезд, «ни на личном транспорте с ярмарки овощи подвезти пожилому человеку, ни скорой помощи подъехать, ни мебель привезти, к дому даже катафалк не подъедет».

В доме живут шесть инвалидов, которым в любой момент может понадобиться помощь медиков.

92-летний Дмитрий Егорович Чибизов – ветеран Великой Отечественной войны. Мужчина часто звонит в скорую помощь.

– Я один раз позвонил в скорую, а мне говорят: а мы к вам подъехать не можем. Я думал, только в войну так бывает, а оказалось, в центре города живем как в блокаде, – говорит Дмитрий Егорович.

Владимир Антоник живет в доме №42 вместе с больной матерью.

– У меня мама инвалид II группы, иногда ночью нам приходится вызывать скорую. Но из-за того, что к нашему дому нет нормального подъезда, скорая может остановиться не ближе, чем в 30 метрах от дома. Иногда больных приходится к машине нести на руках, – рассказал Владимир Антоник.

Жильцы дома писали обращения в горисполком и УКС г. Барановичи. Из горисполкома им ответили, что через парковку – со стороны 107 дома на улице Карбышева, где «понижен бортовой камень тротуара», – это и есть официальный проезд к их дому. Заезд к дому №42 должна благоустраивать организация, на балансе которой и стоит 42-й дом.

Как рассказал журналистам Болеслав Тумащик, бывший начальник управления архитектуры и градостроительства Барановичского городского исполнительного комитета, при проектировке этого квартала были спроектированы заезды ко всем домам.

– Это была не точечная застройка, проектировался сразу квартал, причем рассчитывались заезды к каждому дому. Я могу предположить, что въезд во двор по улице Баранова просто не доделали, – рассказал Intex-press Болеслав Тумащик.

В КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи» рассказали, что дом находится на балансе этого управления, но будет ли проводиться благоустройство, ответить не смогли, сказали «пишите запрос».

Сейчас жители дома №42 на улице Баранова сами расклеивают объявления с просьбой не загораживать проезд к дому.

– Люди из №107 дома тоже недовольны. Мы их понимаем: это их стоянка и они хотят удобно ставить автомобили. Но нам необходим удобный подъезд к дому. Власти говорят: если стоит машина на проезде, вызывайте эвакуатор. Куда дальше обращаться, мы не знаем, – рассказал Владимир Антоник.

Олег Владимирович Псюрниченко из квартиры №8 написал в редакцию, что отправлял письмо в отдел по архитектуре и градостроительству.

– Из отдела мое письмо отправили в УКС, я лично обращался в УКС, но он эту проблему игнорирует. Неужели мы не имеем права на жизнь? – задается вопросом Олег Владимирович.