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Нефть Brent подешевела до $51,2 на данных о запасах в США

  • 17.05.2017, 10:20

Падение цены за баррель составило почти полдоллара.

Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в среду из-за данных Американского института нефти (API) о росте товарных запасов топлива в США, сообщает interfax.ru.

Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Минску уменьшилась на 41 цент (0,79%) - до $51,24 за баррель.

Июньский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 45 центов (0,92%) - до $48,21 за баррель.

Во вторник обе марки потеряли примерно по 0,2%, Brent опустилась до $51,65 за баррель, WTI - до $48,66 за баррель.

API в ночь на среду сообщил об увеличении запасов нефти в США на 882 тыс. баррелей на прошлой неделе. Между тем аналитики в среднем ожидают, что министерство энергетики США объявит о сокращении резервов на 2,3 млн баррелей, пишет OilPrice.

Запасы бензина, по оценкам API, уменьшились на 1,88 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник отметило ускорение процесса балансировки рынка. Однако специалисты агентства также считают, что продления соглашения ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи может оказаться недостаточно и запасы нефти в 2017 году не снизятся до среднего уровня за пять лет. Именно этот уровень многие аналитики считают одним из основных признаков восстановления равновесия на нефтяном рынке.


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